Anthony Barry: Thomas Tuchel erhält neuen Co-Trainer

Die 2:5-Pleite auf Schalke war für Hertha-Trainer Sandro Schwarz die berühmte Niederlage zu viel: Der 44-Jährige ist gemäss übereinstimmenden deutschen Medienberichten entlassen worden. Die Berliner belegen nach 28 von 34 Spieltagen den letzten Tabellenplatz und sind so in der Pole-Position für den Abstieg in die 2. Bundesliga.