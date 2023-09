Todesstrafe: Noch angeschnallt auf der Trage, beteuerte er seine Unschuld

Im US-Bundesstaat Oklahoma ist ein wegen der Ermordung einer Studentin verurteilter Mann hingerichtet worden. Der 44-jährige Anthony Sanchez wurde am Donnerstag in einem Gefängnis in der Kleinstadt McAlester im US-Bundesstaat Oklahoma mit einer Giftspritze getötet, wie die Behörden mitteilten. Sanchez war 2006 wegen der Vergewaltigung und Ermordung einer 21-jährigen Studentin zum Tode verurteilt worden.