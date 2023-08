Anti-Aging: Das steckt hinter Jennifer Anistons Lachssperma-Behandlung

Jennifer Aniston sieht mit ihren 54 Jahren immer noch erstaunlich jung aus. Für den frischen Look probiert die Schauspielerin allerhand Beauty-Trends aus, wie sie gegenüber dem «Wall Street Journal» verraten hat. Vor kurzem habe ihr eine Kosmetikerin eine Behandlung mit Lachssperma empfohlen. Sie habe als Erstes gefragt, ob das ihr Ernst sei. «Wie kommt ihr überhaupt an Lachsspermien heran?» Eine Antwort gab es offenbar nicht. Aniston gibt zu, dass sie sich nicht sicher ist, ob die Sperma-Behandlung bei ihr irgendetwas bewirkt hat.

In Wien ist das Treatment für 200 Euro buchbar

Für die Behandlung wird zunächst eine Creme auf die Haut aufgetragen, um die zu behandelnden Zonen zu betäuben. Danach wird die Lachs-DNA unter die Haut gespritzt. Seinen Ursprung hat der Beauty-Trend in Korea, und er wird in Europa häufig von türkischen Anbietern, aber auch in Deutschland und Österreich angeboten. So schreibt die «Kronen Zeitung», dass das Treatment in Wien beispielsweise ab 200 Euro buchbar ist – das ganze Prozedere soll dabei etwa 20 Minuten dauern. Das Ergebnis sei dann «direkt sichtbar» und solle sogar ein bis zwei Jahre halten.