Apretude - Anti-HIV-Spritze erhält Zulassung in den USA

Nun wurde in den USA das Medikament Apretude zugelassen.

Das nun in den USA zugelassene Medikament Cabotegravir mit dem Markennamen Apretude muss dagegen nur einmal etwa alle zwei Monate gespritzt werden. Eine Studie mit 4566 homosexuellen Männern und Transfrauen, die Geschlechtsverkehr mit Männern hatten, zeigte, dass Apretude das HIV-Risiko um 69 Prozent reduziert, verglichen mit der Kontrollgruppe, die die täglichen Pillen einnahmen, wie die US-Arzneimittelbehörde FDA in einer Mitteilung schreibt. In einer weiteren Studie bei 3224 Frauen war das Risiko einer Ansteckung mit HIV bei jenen, die Apretude verabreicht bekamen, sogar um rund 90 Prozent kleiner, als bei der Kontrollgruppe, wie die Organisation Unaids schreibt.