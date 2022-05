Reise nach Kolumbien : Anti-Mafia-Staatsanwalt wird in seinen Flitterwochen am Strand erschossen

Er war als Staatsanwalt für die Bekämpfung der Drogenkriminalität in Paraguay zuständig, nun wurde er in Kolumbien auf seiner Hochzeitsreise getötet. Die Polizei spricht von Mord.

Der für die Bekämpfung der Drogenkriminalität in Paraguay zuständige Staatsanwalt Marcelo Pecci ist auf seiner Hochzeitsreise in Kolumbien erschossen worden. Pecci wurde am Dienstag während seiner Flitterwochen auf einer kolumbianischen Karibikinsel von zwei Angreifern am Strand getötet, wie die Polizei und seine Witwe mitteilten. Kolumbiens Polizeichef Jorge Luis Vargas sprach von «Mord».