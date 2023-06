Anti-Putin-Kampagne: Nun schreitet Bundesrat Albert Rösti im Abstimmungskampf ums Klimagesetz ein

Am Hauptbahnhof kann man seit Dienstag Putin mit dem Stimmcouvert füttern. Die Post leerte den Briefkasten jeweils am Abend. Nun aber hat sie sich von der Aktion zurückgezogen.

Das ist passiert

Der Abstimmungskampf um das Klimagesetz ist in vollem Gange. Auch die Stiftung myclimate schaltete sich im Wahlkampf ein. Mit einer ungewöhnlichen Aktion erregte die Stiftung Aufmerksamkeit : Vom 6. bis zum 12. Juni stellt sie in Zürich, Bern und Genf Screen-Installationen mit dem Konterfei des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf.

Das sagt der Bundesrat

Wie «ZüriToday» schreibt, wisse die Today-Redaktion aus zuverlässiger Quelle, dass der SVP-Bundesrat Albert Rösti – auch Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) – sich bereits am Dienstag der Anti-Putin-Werbeaktion angenommen hat. Er sei der Meinung, dass die Schweizerische Post, die in der Aktion involviert ist, sich zurückziehen sollte.

Das sagt die Post

Dabei zeigt sich die Post selbstkritisch: Sie schreibt, dass es im Nachhinein betrachtet wenig sensibel war, dass dieser Logistikauftrag gleich behandelt wurde, wie alle anderen. «Die teilweise sehr emotionalen Reaktionen gegenüber der Post in Bezug auf diese Aktion haben wir so nicht erwartet. Aber wir nehmen sie ernst, denn die Post beteiligt sich nicht an Abstimmungskämpfen», so Dauner.