SVP wird für «hetzerische» und «rassistische» Kampagne gerügt

Darum gehts Am 22. Oktober finden die nationalen Wahlen statt, die Parteien betreiben fleissig Wahlkampf.

Besonders aktiv zeigt sich die SVP: Sie teilt täglich Sujets von Kriminalfällen, in denen die mutmasslichen Täter ausländischer Herkunft sind.

Dafür wurden sie nun von der Eidgenössischen Kommission für Rassismus in einem Brief gerügt.

Die Kampagne sei «rassistisch und fremdenfeindlich», so die Einschätzung des EKR.

In zwei Wochen stehen die nationalen Wahlen an. Besonders aktiv zeigt sich in der heissen Phase die SVP: Sie verbreitet in den sozialen Medien täglich Sujets von Kriminalfällen, die mutmasslich durch ausländische Personen ausgeübt wurden, und stellen in ihrem Slogan die Frage: «Neue Normalität?»

Für ihre Kampagne kassiert die SVP nun heftige Kritik, und zwar von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR). Sie schreibt in einem Brief an die SVP, der dem Tagesanzeiger vorliegt: «Die Kampagnensujets sind nicht nur rassistisch und fremdenfeindlich, sondern sie sind hetzerisch und schüren bewusst negative Emotionen.»

SVP soll Ausländer-Posts aus dem Netz löschen

Die Kampagne verzerre die Realität und ziele darauf ab, Angst und Ablehnung gegenüber ausländischen Personen zu erzeugen, so die EKR. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) ist eine ausserparlamentarische, unabhängige Kommission des Bundes. Sie besteht aus 15 Personen und hat zur Aufgabe, jegliche Form von direkter und indirekter Rassendiskriminierung zu bekämpfen.

Im Brief an die SVP fordert die EKR die bürgerliche Partei auf, ihre Sujets von der Website zu entfernen und deren Verbreitung in den sozialen Medien zu stoppen. «Wir sind die Anti-Rassismus-Kommission. Wir haben die Aufgabe, auf Dinge hinzuweisen, die in der Gesellschaft ein feindseliges Klima gegenüber bestimmten Gruppen schaffen», sagt EKR-Präsidentin Martine Brunschwig Graf gegenüber dem Tagesanzeiger.

SVP dreht Spiess um – neues Sujet gefunden

Die SVP reagierte empört über die Rüge der EKR. Sie fordert den sofortigen Rückzug ihrer «ungeheuerlichen und anti-demokratischen Unterstellungen». Die Sünneli-Partei spricht von «Zensur» und sieht sich in ihrer Meinungsäusserungsfreiheit verletzt.

SVP-Wahlkampfleiter Marcel Dettling erachtet die Kampagne als unproblematisch, denn: Sie greife konkrete, dokumentierte Fälle von Kriminalität auf und enthalte keine Verallgemeinerungen, so die Argumentation. Auch der Slogan «neue Normalität» sei mit einem Fragezeichen versehen. Die SVP zieht damit wohl auch Lehren aus ihrem Messerstecher-Plakat, mit dem sie gemäss Bundesgerichtsurteil die Anti-Rassismus-Strafnorm verletzt hat: Die Aufschrift «Kosovaren schlitzen Schweizer auf» war verallgemeinernd.

Aus der Rüge kreiert die SVP nun ein neues Inseratesujet für ihren Wahlkampf: «Achtung Zensur: Die Anti-Rassismus-Kommission will nicht, dass sie dieses Inserat lesen.»

Grenze bei Verletzung der Menschenwürde

Dass die SVP die Kritik für ihren Wahlkampf nutzt, überrascht die EKR nicht. Damit hätten sie gerechnet, so Brunschwig Graf. Es dürfe aber nicht sein, dass die EKR es nicht wage, eine solche Kampagne zu thematisieren, weil die SVP daraus Kapital schlagen könnte.