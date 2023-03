Studie: Pille steigert das Brustkrebsrisiko um einen Viertel

Für die Studie wurden fast 10’000 Frauen unter 50 Jahren, die an Brustkrebs erkrankt sind, untersucht. Sie wurden mit einer Kontrollgruppe über 18’000 eng verwandten Frauen verglichen, die keinen Brustkrebs haben. 44 Prozent der Frauen mit Brustkrebs und 39 Prozent der Frauen ohne Brustkrebs haben in den letzten drei Jahren hormonelle Verhütungsmittel verwendet und etwa die Hälfte der Verschreibungen bezog sich auf reine Gestagen-Präparate. Das Ergebnis: Das Risiko, in den nächsten 15 Jahren an Brustkrebs zu erkranken, war bei den Frauen, die hormonell verhütet haben, um rund ein Viertel erhöht.