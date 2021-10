Günstig und effektiv : Antidepressivum soll Covid-Kranke vor längerem Spitalaufenthalt bewahren

Das Antidepressivum Fluvoxamin soll laut einer Studie dabei helfen, Corona-Infizierte vor einem längeren Spitalaufenthalt zu schützen. Fluvoxamin könne demnach insbesondere in ärmeren Ländern zum Einsatz kommen.

Ein günstiges Antidepressivum könnte einer Studie zufolge dabei helfen, mit dem Coronavirus infizierte Hochrisikopatienten und -Patientinnen vor einem längeren Spitalaufenthalt zu schützen.



Das Mittel Fluvoxamin könne insbesondere in Ländern, in denen noch nicht genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen, als Behandlungsmethode zum Einsatz kommen, schrieben die Autoren der Studie, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift «The Lancet Global Health» veröffentlicht wurde.