Alte Römer reinigten ihre Zähne mit Urin aus Spanien

Andere Zeiten, andere Sitten: Für ein schönes Lächeln nehmen die Menschen zwar auch heute einiges auf sich. Doch so weit wie einst die Römer geht heute wohl niemand mehr.

1 / 9 US-Schauspielerin Julia Roberts gilt als eine der Frauen mit dem schönsten Lächeln. IMAGO/ZUMA Wire Um ihr – und anderen mit schönen Zähnen gesegneten Personen – nachzueifern, scheuen manche Menschen weder Kosten noch Mühen. Sie können aus den Vollen schöpfen, schliesslich ist das Angebot riesig. (Im Bild: eine Frau bei einer Veneer-Anpassung) Pexels Im antiken Rom war das anders: Man arbeitete mit dem, was da war, beziehungsweise mit dem, was sie sich besorgen konnten. Und das war aus Spanien importierter Urin. Es sollen vor allem die wohlhabenden Frauen gewesen sein, die ihre Beisserchen so pflegten. (Im Bild: Fresko aus Pompeji) Wikimedia Commons/PD

Darum gehts Im alten Rom importierten die Menschen Urin aus Spanien.

Diesen nutzen sie, um ihre Zähne zu reinigen und zu bleichen.

Das war zwar unappetitlich, aber dank des enthaltenen Ammoniaks wirkungsvoll.

Andere Mundhygiene-Produkte von damals sind aus heutiger Sicht ebenfalls gewöhnungsbedürftig.

Schöne Zähne lassen einen leichter strahlen. Um dem Hollywood-Lächeln ein Stück näher zu kommen, unternehmen manche Menschen so einiges. Kein Wunder, schliesslich ist das Angebot gross: aufhellende Zahnpasten, professionelles Bleaching oder Veneers, hauchdünne Keramikschalen, die auf die eigenen Zähne aufgesetzt werden – alles ist möglich.

Selbst Bleaching-Sets für daheim gibt es. Ihr Nutzen ist allerdings zweifelhaft, von manchen Produkten raten Experten explizit ab.

Früher war alles anders – aber nicht besser

Mit derartigen Problemen mussten sich die alten Römer und Römerinnen nicht herumschlagen. Sie arbeiteten mit dem, was da war, beziehungsweise mit dem, was sie importieren konnten. Und das war wenig appetitlich: Sie reinigten und bleachten ihre Beisserchen nämlich vornehmlich durch Spülen mit Urin. In seltenen Fällen kam auch der Sud von in Essig ausgekochten Fröschen zum Einsatz.

Den Urin importierten sie aus Spanien. Ein Muss aus damaliger Sicht. Denn der Urin der Römerinnen und Römer galt als qualitativ minderwertig. Anders der extra herangeschaffte: Er wurde sogar in wertvollen Vasen aufbewahrt. Es sollen vor allem die wohlhabenden Frauen gewesen sein, die ihre Beisserchen so pflegten. Bis ins 18. Jahrhundert hinein soll diese Art der Mundspülung Verwendung gefunden haben. Umsonst war das nicht. Denn in Urin ist Ammoniak enthalten, der tatsächlich aufhellend und reinigend wirkt.

Für die Zahnpflege mussten einige Tiere dran glauben Frösche waren nicht die einzigen Tiere, die für die Mundpflege geopfert wurden. Verantwortlich dafür war unter anderem Hippokrates von Kos, der wohl bedeutendste Mediziner seiner Zeit. Er empfahl eine Mixtur, bestehend aus der Asche verbrannter Mäuseköpfe, gekochten Hundezähnen, Ziegenknöcheln, zerriebener Minze und Weisswein, um den Mund sauber zu halten. Aber auch Hasenhirn und Eselzähne kamen in zerriebener sowie verbrannter Form zum Einsatz.

Es ging auch appetitlicher, dafür aber ungesünder

Nicht nur die Mundspülungen der damaligen Zeit waren ungewöhnlich, sondern auch das, was die Menschen im alten Rom oder Griechenland anstelle von Zahnpasta verwendeten. Dabei handelte es sich um pudrige Mixturen, die zum Beispiel Marmorstaub, Bimsstein oder zerriebene Austern- und Eierschalen sowie Hornmehl enthielten. Dentifricium nannten sie das – Mittel zum Abreiben der Zähne. Das Problem: Diese entfernten zwar Schmutz und Beläge, doch leider auch die oberen Zahnschichten.

Auch ein alternatives Zahnprodukt aus dieser Zeit war mehr kontraproduktiv als hilfreich. Denn während die Inhaltsstoffe Essig und Salz den Mundraum desinfizierten und das Zahnfleisch festigten, sorgte der ebenfalls enthaltene Honig für Karies und das daruntergeriebene Glas für Abrieb und Entzündungen.

Kräuter gegen Entzündungen und für guten Geschmack

Um zumindest den Entzündungen etwas entgegenzusetzen, setzten die Menschen in der Antike Kräuter ein. Antike Autoren wie Ovid empfahlen zum Beispiel das Abreiben der Zähne mit Myrrhe, Minzesaft und zerriebenen Rosenblättern. Der griechische Arzt und Botaniker Dioskurides empfahl dagegen, dass eine Spülung aus Myrrhe in Wein die Zähne und das Zahnfleisch festigen würde. Aber auch Kräuter wie Salbei, Alraune und Narde fanden in der antiken Zahnpflege Verwendung.

Der Einsatz von wohlschmeckenden Kräutern hatte noch einen weiteren positiven Effekt: Zusammen mit der teilweise untergemischten Aktivkohle neutralisierten sie den teils unangenehmen Geschmack der Pulver, Pasten und Spülungen.

Erste richtige Zahnpasta kam erst später

Die erste «richtige» Zahnpasta erfand 1850 der US-Zahnarzt Washington Sheffield, indem er der bisher verfügbaren Zahnseife – Zahnpulver, das mit Seifenpulver vermischt war – Glycerin hinzufügte. Ein Problem stellte allerdings die Aufbewahrung dar. Kleine Dosen und sogenannte Stannioltüten waren nicht optimal. Sie liessen das Gemisch austrocknen. Die Rettung brachten kleine Tuben, wie sie im Künstlerbedarf schon längst Usus waren. Ab ​​1887 wurde die Kalodont-Zahncreme so vertrieben. 1896 stieg die Firma Colgate ins Zahnpastatuben-Geschäft ein und baute auf dem Produkt ein Imperium auf.

Welche Tipps die Zahnärztin Hannah Selzner für schöne Zähne hat und von welcher Zahnpasta sie dringend abrät, erfährst du hier.

