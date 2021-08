Ergänzung zur Impfung? - Antikörper-Medikament gegen Corona steht kurz vor dem Durchbruch

An den klinischen Tests des Medikaments nahmen 5172 erwachsene Probandinnen und Probanden in Europa und den USA teil.

Das Mittel reduzierte in Tests einer klinischen Phase-III-Studie das Risiko, symptomatisch an Covid-19 zu erkranken, um 77 Prozent, wie AstraZeneca am Freitag in London mitteilte. Keine und keiner der Probandinnen und Probanden, die das Medikament verabreicht bekamen, erkrankte schwer oder starb. In der Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhielt, gab es drei schwere Covid-Fälle und zwei Todesfälle.