Coronavirus - Epidemiologe Marcel Salathé befürwortet ein Impfzertifikat

Marcel Salathé : «Antikörper sollen nicht bestimmen, wo ich hindarf und wo nicht»

Epidemiologe und Ex-Taskforce-Mitglied Marcel Salathé hält wenig von einer «Zweiklassengesellschaft» aufgrund der Corona-Impfung, befürwortet aber ein Impfzertifikat. «Die Vorstellung eines Konzerts nur für Geimpfte irritiert mich enorm», sagt er.

«Mir persönlich macht es Sorgen, wenn die Antikörper in meinem Blut plötzlich darüber bestimmen, wo ich hindarf und wo nicht», sagt Marcel Salathé im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel). Er stösst sich an der Vorstellung, dass Geimpfte allein aufgrund dieses Status Privilegien geniessen könnten, die Ungeimpften verwehrt bleiben. «Ich bin der Meinung, dass wir solche Impf-, Test- und Immunitätsausweise im Inland mit grösster Zurückhaltung einsetzen sollten», sagt er. «Es wäre ziemlich dystopisch, künftig in jedem Restaurant mittels digitaler Infrastruktur den eigenen Immunstatus beweisen zu müssen.»