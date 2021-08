Bruch im Gesicht erlitten : Antisemiten attackieren 18-jährigen Juden in Köln und verletzen ihn schwer

In einem Park in Köln ist ein junger Mann, der eine Kippa trug, von mehreren Jugendlichen attackiert und schwer verletzt worden. Die Tat hat laut Polizei einen antisemitischen Hintergrund.

Die Tat geschah in einem Park am Kaiser-Wilhelm-Ring.

Ein junger Mann wurde in Köln Opfer eines rassistisch motivierten Angriffs, weil er eine Kippa trug. (Symbolbild)

In Köln ist ein 18-Jähriger bei einer antisemitischen Attacke schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Freitagabend um 23.30 Uhr im Kaiser-Wilhelm-Park von einer Gruppe Heranwachsender geschlagen und getreten worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Ein Täter raubte ihm die Kippa vom Kopf, ausserdem wurde der Jugendliche antisemitisch beleidigt.