Der Antisemitismus-Bericht

Der SIG kommt über drei Wege an Meldungen zu antisemitischen Vorfällen. Über die Meldestelle können Vorfälle gemeldet werden, die selber erlebt oder beobachtet wurden. Danach wird verifiziert, ob der Vorfall tatsächlich stattgefunden hat und ob er tatsächlich antisemitisch war. Der SIG betreibt ausserdem ein Medienmonitoring und nimmt antisemitische Vorfälle auf, über die in den Medien berichtet wird. Als dritte Quelle dienen eigene Recherchen des SIG im Internet, in den sozialen Medien und in den Kommentaren und nimmt es antisemitische Vorfälle auf.