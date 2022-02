Muttenz BL – Antisemitisches Graffiti und Hakenkreuz – «Finde ich bedrohlich» 

Die Fussgängerquerung ist am Rande des Hardwalds nahe der Gemeinde Birsfelden, wo Anne Franks Vater Otto begraben liegt.

Eine Fussgängerbrücke in Muttenz wurde mit antisemitischen Parolen und Nazi-Symbolen verunstaltet.

Ein antisemitisches Graffiti in Muttenz BL sorgt auf Twitter für Gesprächsstoff.

Auf einer Brücke auf Muttenzer Boden im Kanton Baselland prangt in gelber Schrift ein antisemitischer Schriftzug, das SS-Zeichen sowie ein Hakenkreuz. Auf Twitter gibt das Graffiti zu reden. «Nur einige 100 Meter vom Grab von Anne Franks Vater Otto Frank entfernt in Birsfelden», schreibt Caspar Battegay, der Urheber des Fotos. Er habe den antisemitischen Spruch auf seiner täglichen Hunderunde entdeckt und die Polizei informiert. «Ich finde es recht bedrohlich», so der Historiker.