Antisemitismus: Professor Petry über die Hintergründe

Ein gestürmtes Rollfeld in Russland, angespuckte Rabbiner in der Schweiz: Markus Petry vom Zentrum für Jüdische Studien ist schockiert und erklärt die Hintergründe des zunehmenden Antisemitismus.

Antisemitismus : «Die Szenen in Dagestan sind eine neue Dimension an Judenhass»

1 / 4 Die Meute suchte offenbar gezielt nach Juden, die Polizei räumte das Gelände. Es kam zu mehreren Verletzten. AFP (Foto: Telegram/@askrasul) In der russischen Teilrepublik Dagestan stürmte ein Mob das Rollfeld des Flughafens, als eine Maschine aus Israel landete. AFP (Foto: Telegram/@askrasul) Professor Erik Petry leitet das Zentrum für Jüdische Studien an der Universität Basel. Die Bilder aus Dagestan zeigen für ihn «Pogrom-Stimmung» – und auch in der Schweiz sieht er antisemitische Vorfälle zunehmen. unibas.ch

Darum gehts In Russland stürmte ein antisemitischer Mob das Rollfeld, um eine Maschine aus Israel abzufangen.

Auch in der Schweiz kam es seit dem Angriff der Hamas zu mehreren antisemitischen Vorfällen.

Professor Erik Petry von der Universität Basel ordnet die jüngsten Ereignisse im Interview ein.

In der russischen Provinz Dagestan kam es am Sonntagabend zu wüsten Szenen. Ein antisemitischer Mob stürmte das Rollfeld des Flughafens in Machatschkala, als ein Flugzeug aus Israel eintraf. Die Menge suchte offenbar bewusst nach jüdischen Personen. Die Polizei räumte das Gelände, es kam zu mehreren Verletzten.

Antisemitische Vorfälle häufen sich auch in Europa und der Schweiz. In Basel wurde kürzlich ein Rabbiner bespuckt, in Schaffhausen wurde an einer Wand ein Davidstern mit dem Wort Terrorist gleichgesetzt. Im Kanton Zürich wurde gemäss dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) ein jüdischer Mann, der eine Kette mit Davidstern trug, von zwei Jugendlichen angegangen und bespuckt.

Professor Erik Petry (62) leitet das Zentrum für Jüdische Studien an der Universität Basel. Für ihn zeigte sich in Dagestan «Pogrom-Stimmung» und auch in der Schweiz nimmt er eine «Enthemmung» in Bezug auf antisemitisches Verhalten wahr. Im Interview erklärt er die Hintergründe.

Herr Petry, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Bilder vom Flughafen in Dagestan sahen?

Diese Szenen haben mich erschüttert, denn das ist wirklich eine neue Dimension. Sie zeigen, dass wir in gewissen Teilen der Welt mittelalterliche Verhältnisse haben mit dem Hass auf Jüdinnen und Juden: Eine aufgehetzte Menge überfällt jüdische Menschen.



Ist das eine neue Eskalationsstufe des Judenhasses?

Ja. Es geht vielerorts nicht mehr um Protest gegen die israelische Regierung, sondern direkt um einen Angriff auf Menschen aufgrund ihrer Religion – unabhängig der Nationalität. Es kam immer wieder zu hässlichen Vorfällen, aber dass Menschen dermassen über ein Flugfeld rennen, um anderen zu schaden, ist grauenvoll. Das ist richtiggehende Pogrom-Stimmung.

«Das Bedrohungspotenzial ist auch in der Schweiz in den letzten Wochen gewachsen.»

Wie nehmen Sie die Situation in der Schweiz wahr?

Sie ist nicht zu vergleichen mit der Situation in Dagestan. Doch das Bedrohungspotenzial ist in den letzten Wochen gewachsen. Es sind mehrere Fälle von Antisemitismus dokumentiert, in Basel wurde kürzlich ein Rabbiner bespuckt. Der Terror-Angriff der Hamas hat auch hier zu einer neuen Enthemmtheit geführt bezüglich antisemitischen Verhaltens. Das meiste sind nicht tätliche Angriffe, sondern unterschwellige Gesten, Andeutungen und Bemerkungen, welche Betroffene aber sehr genau wahrnehmen. Sorgen bereitet mir, dass auch viele Junge offen Israel-feindlich sind.



Woran machen Sie das fest?

Mich hat schockiert, dass in den Reihen junger Klimaschützer offenbar grosse Abneigung gegen Israel vorherrscht. Es wurden in diesen Kreisen Verschwörungstheorien verbreitet, wonach westliche Medien die Bevölkerung einer Gehirnwäsche unterziehen, damit diese pro-israelisch eingestellt ist. So wird Antisemitismus ein Stück weit salonfähig bei Jungen, was sehr gefährlich ist.



Woher kommt der Hass?

Das hat eine lange Geschichte. Seit dem vierten Jahrhundert gibt es in christlichen Gemeinschaften eine Ablehnung des Judentums und Vorwürfe, dass die Juden Jesus Christus umgebracht hätten. Berufsverbote führten zu toxischen Stereotypen, welche später zu Pogrom-Stimmung und Rassendiskussionen führten. In der arabischen Welt sehen wir aktuell ebenfalls sehr viel Hass, weil diese ein muslimisches Volk als unterdrückt ansieht. Der Nahostkonflikt hat eine unglaubliche Symbolkraft.

«Im Zweifelsfall muss der Strafartikel gegen Rassendiskriminierung greifen.»

Verstehen Sie jüdische Menschen, die Angst haben?

Aber selbstverständlich. Auch an unserem Institut haben wir hohe Sicherheitsvorkehrungen, was nötig und bedenklich ist. Die Vorsicht ist bei den Mitarbeitenden und Studierenden zu spüren, aber wir fühlen uns gut geschützt durch die Behörden.



Wie können Staaten im Westen auf antisemitische Vorfälle reagieren?

Ich plädiere für Aufklärung und viele Gespräche auf allen Ebenen. In der Schweiz muss im Zweifelsfall der Strafartikel gegen Rassendiskriminierung greifen.