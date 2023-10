Antisoziale Persönlichkeitsstörung: Psychopathen unter uns – alle hochintelligent und manipulativ?

Herr Liebrenz, stimmt das Bild vom Soziopathen als kaltblütigem Serienkiller?

Wie viele Betroffene gibt es?

Dann sprechen wir also über Psychopathen: Haben sie Gefühle?

Nehmen sie auch die Gefühle ihrer Mitmenschen anders wahr?

Also sind Psychopathen böse?

Welche weiteren Stigmata bestehen zur Krankheit?

Wird ein Psychopath als solcher geboren?

Können sie einen «normalen» Job ausüben?

Es ist durchaus möglich, dass Menschen mit einem hohen Mass an Psychopathie einen «normalen» Job ausüben. Psychopathische Merkmale, wie manipulatives Geschick und Furchtlosigkeit, können sogar Vorteile bieten, insbesondere in Machtpositionen in Politik, Wirtschaft und auch im akademischen Umfeld. Personen mit einem hohen Mass an Psychopathie werden von Berufen angezogen, die ihre Neigungen zu Ansehen befriedigen. In einer Studie wurde das Mass an Psychopathie bei US-Präsidenten analysiert. Es wurde festgestellt, dass ein Kriterium der Psychopathie, die «Fearless Dominance» – also ein sehr hohes Selbstbewusstsein, ohne Angst vor Herausforderungen –, bei einigen besonders ausgeprägt war. Interessanterweise wurde dieses Merkmal mit erfolgreicher Amtsführung in Verbindung gebracht.