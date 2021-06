Nach Auslieferungsurteil an die USA - Antivirus-Pionier McAfee tot in spanischem Gefängnis entdeckt

Der Gründer des McAfee Antivirus, John McAfee, wurde laut spanischen Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in seiner Zelle im Gefängnis von Sant Esteve de Sesrovires nahe Barcelona tot aufgefunden. Sicherheitspersonal in der Haftanstalt habe versucht, ihn wiederzubeleben, teilte die Regionalregierung von Katalonien mit. Die Behörden haben ein Ermittlungsverfahren eröffnen, er habe «offenbar Suizid» begangen, sagte eine Sprecherin der Justiz in der Region Katalonien am Mittwoch.