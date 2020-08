Quarantäne

Antonio Banderas wird zum 60. Geburtstag positiv getestet

Seinen runden Geburtstag verbringt der spanische Schauspieler isoliert: Antonio Banderas teilt an seinem 60. Geburtstag mit, dass er an Covid-19 erkrankt ist.

An seinem 60. Geburtstag am 10. August meldet sich Antonio Banderas auf Twitter und Instagram bei seinen Fans. Er sei am Coronavirus erkrankt.

Auf eine grosse Geburtstagsparty muss Antonio Banderas verzichten. Der spanische Schauspieler teilt an seinem 60. Ehrentag am 10. August mit, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. «Ich bin gezwungen, meinen 60. Geburtstag in Quarantäne zu verbringen, weil ich positiv auf die Covid-19-Erkrankung getestet wurde», schreibt er am Montag auf Instagram und Twitter.