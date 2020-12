Nachfolger von Urs Rohner : António Horta-Osório wird neuer Präsident der Credit Suisse

Die Credit Suisse hat den Nachfolger von Urs Rohner bestimmt.

Bei der Grossbank Credit Suisse steht nun fest, wer in die Fusstapfen von Verwaltungsratspräsident Urs Rohner treten soll. Den Aktionären wird an der kommenden Generalversammlung Ende April Lloyds-Chef António Horta-Osório für das Amt vorgeschlagen.

Eine Suchkomitee des Verwaltungsrats habe in einem intensiven Suchprozess zahlreiche ausgesprochen hoch qualifizierte Persönlichkeiten geprüft, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der 56-jährige Horta-Osório ist Portugiese und leitet seit März 2011 die Lloyds Banking Group, die grösste Retail- und Geschäftsbank des Vereinigten Königreichs.

Seine Bankkarriere startete er 1987 bei der Citigroup in Portugal, wo er «Head Capital Markets» wurde. Von 1991 bis 1993 arbeitete er in New York und London für Goldman Sachs im «Corporate Finance»-Geschäft. 1993 stiess er zur Grupo Santander, wo er den Angaben zufolge verschiedene Führungsfunktionen durchlief und das Geschäft in verschiedenen Kernländern erfolgreich auf- und ausbaute. Ausserdem diente Horta-Osório von 2009 bis 2011 dem «Court of Directors» der Bank of England.