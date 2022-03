Einzigartiges Frachtflugzeug : Antonov An-225 zerstört – Neue Satellitenbilder zeigen Ausmass

Bei Gefechten wurde das grösste Frachtflugzeug der Welt zerstört. Jetzt wurden neue Satellitenbilder veröffentlicht.

Zerbombter Hangar, brennende Häuser

Wie «Aerotelegraph» am Sonntag schrieb, gab es in den vergangenen Tagen Gerüchte aus der Ukraine, wonach der Hangar in Hostomel bombardiert worden sei. Diese Gerüchte bestätigen nun neu veröffentlichte Satellitenbilder des US-Unternehmens Maxar. Sie zeigen das Ausmass der Zerstörung des Frachtflughafens. Auf den Aufnahmen ist ein beschädigter Hangar zu erkennen, wie auch nahegelegene Häuser, die aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Region in Flammen stehen.

Flugzeug der Rekorde

Im September 2013 landete der Riesenvogel auch in Zürich. Nach Basel flog die An-225 damals Kloten an. Die An-225 erlebte ihren Erstflug am 21. Dezember 1988. In der folgenden Erprobungsphase zeigte der Flieger, was in ihm steckt: Insgesamt 106 Gewichts-, Strecken- und Höhenweltrekorde gingen an den Riesenvogel aus Kiew. Bis heute hält die An-225 die Rekorde für die schwerste transportierte Luftfracht und das schwerste transportierte einzelne Frachtstück: Am 16. Juni 2004 transportierte sie 247 Tonnen Ausrüstung für eine Ölpipeline von Prag nach Taschkent und am 11. August 2009 einen 186,7 Tonnen schweren Generator von Frankfurt-Hahn nach Armenien. Das maximale Startgewicht der An-225 beträgt rund 600 Tonnen.