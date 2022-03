Ukraine-Krieg – Antonow An-225 mit Flugnummer «FCKPUTIN» kreiste über Kiew

Die Antonow hält diverse Rekorde

Die Antonow An-225 begeisterte Aviatik-Fans rund um den Globus. Auch in der Schweiz war der Riesenvogel schon zu Besuch. Im September 2013 landete die Maschine in Zürich. Nach Basel flog die An-225 damals Kloten an. Die An-225 erlebte ihren Erstflug am 21. Dezember 1988. In der folgenden Erprobungsphase zeigte der Flieger, was in ihm steckt: Insgesamt 106 Gewichts-, Strecken- und Höhenweltrekorde gingen an den Riesenvogel aus Kiew.



Bis heute hält die An-225 die Rekorde für die schwerste transportierte Luftfracht und das schwerste transportierte einzelne Frachtstück: Am 16. Juni 2004 transportierte sie 247 Tonnen Ausrüstung für eine Ölpipeline von Prag nach Taschkent und am 11. August 2009 einen 186,7 Tonnen schweren Generator von Frankfurt-Hahn nach Armenien. Das maximale Startgewicht der An-225 beträgt rund 600 Tonnen.