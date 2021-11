Baldwin-Tragödie : Wurde die scharfe Munition absichtlich am Film-Set von «Rust» platziert?

Nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Hollywood-Star Alec Baldwin haben die Anwälte der im Fokus stehenden Waffenmeisterin eine weitere Theorie zum Vorfall.

Halyna Hutchins wurde am 21. Oktober von einem Schuss aus einer Requisitenwaffe getroffen und tödlich verletzt. Die Kamerafrau, die noch am Set verstarb und kurz vor ihrem Tod sagte, dass sie «ihre Beine nicht mehr spüre», hinterlässt einen neunjährigen Sohn.

Laut den Anwälten der Waffenmeisterin am Filmset von «Rust» könnte jemand eine Kugel mit scharfer Munition in eine Schachtel mit harmlosen Dummy-Patronen gelegt haben. Dies, um den Dreh zu sabotieren, wie der Anwalt Jason Bowles am Mittwoch in der «Today Show» sagte. Es habe unzufriedene Mitarbeitende am Set gegeben, die sich über die Arbeitsbedingungen beschwert hätten, führte Bowles weiter aus.