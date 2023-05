Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen kurz vor Scheidung stehen

1 / 5 Düstere Wolken sollen über der Ehe von Herzogin Meghan und Prinz Harry hängen. imago images / PA Images Einige Royal-Expertinnen und -Experten sind sich sicher, dass die beiden kurz vor der Scheidung stehen. imago/PA Images «Ich halte das für eine wirklich tragische Situation. Sie scheinen sich immer weiter voneinander zu entfernen.» Es laufe aktuell alles auf eine Trennung hinaus, sagt Autorin Angela Levin zu GB News. «Er wohnt ja offenbar nicht mal mehr zuhause.» imago/i Images

Darum gehts Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sind seit Mai 2018 verheiratet.

Nun kursieren Gerüchte, dass es zwischen dem Herzogpaar äusserst kriselt und es sogar kurz vor der Trennung steht.

Sollte es dazu kommen, «würde er seine Kinder verlieren», behauptet der ehemalige Butler von Prinzessin Diana, Paul Burrell (64).

Wir zwei gegen den Rest der Welt – so lautete das Motto von Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry spätestens nach ihrer Hochzeit im Mai 2018. Das Paar zeigte sich bei öffentlichen Auftritten stets verliebt und händchenhaltend. Nach fünf Jahren Ehe soll sich das Liebesglück der Sussexes nach Einschätzung mehrerer Royal-Expertinnen und -Experten jedoch verflüchtigt haben.

Vor rund einer Woche wurde bekannt, dass Prinz Harry ein Zimmer im äusserst exklusiven San Vicente Bungalows hat, um Zeit alleine, ohne seine Frau und die gemeinsamen Kinder, Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (1), zu verbringen. «Das scheint sein Zufluchtsort zu sein», sagte eine Quelle des Mitgliederclubs in West Hollywood zum «Telegraph». «Das ist nicht wahr», teilte der Sprecher der Sussexes gegenüber «Page Six» rasch mit.

Herzogin Meghan werde sich von Prinz Harry trennen

Angela Levin, Journalistin und Autorin von «Harry: Gespräch mit einem Prinzen», schenkt dem Dementi keinen Glauben. Im Gegenteil. Laut ihr laufe alles auf eine Trennung hinaus, wie sie jetzt «GB News» mitteilt. «Ich halte das für eine wirklich tragische Situation. Sie scheinen sich immer weiter voneinander zu entfernen.» Und weiter: «Meghan wird sich auf jeden Fall von ihm trennen, er wohnt ja offenbar nicht mal mehr zu Hause.»

Gesten des Paares in der jüngsten Vergangenheit seien bereits Vorboten. So verweigerte die Herzogin bei einem NBA-Spiel einen Kuss ihres Ehemannes, sie blieb der Krönung von König Charles III. (74) fern und nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren zeigte sie sich nicht an seiner Seite. «Immer, wenn er sie am dringendsten gebraucht hätte, war sie nicht da», sagt Levin und verdeutlicht: «Es wird der Anfang vom Ende für ihn sein. Sie bringt ihn in eine aussichtslose Lage, damit sie die Kinder behalten kann.»

«Hat er endlich erkannt, was seine Frau tut?»

Diese Meinung teilt auch Paul Burrell. Der 64-Jährige war einst der Butler von Prinzessin Diana. Gegenüber «GB News» sagt er: «Bin ich die einzige Person in Grossbritannien, die sich fragt: Ist Harry endlich aufgewacht und hat die Wahrheit erkannt? Hat er endlich erkannt, was seine Frau tut? Dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und sich von ihrer Schönheit blenden hat lassen.»

Eine Scheidung sei nur mehr eine Frage der Zeit. «Ich habe keinen Zweifel, denn es wird passieren – das wissen wir alle», so Burrell weiter. Laut seiner Einschätzung werde Harry nach einer Trennung nach Grossbritannien zurückkehren. Doch dies könnte bedeuten, dass er «seine beiden Kinder verliert, weil sie Meghan in Amerika behalten wird und er sie nicht sehen würde». Aus diesem Grund würde Harry in der Ehe ausharren.

Die britische Autorin Lady Colin Campbell (73) geht sogar einen Schritt weiter und habe «aus fünf absolut zuverlässigen Quellen gehört, dass Harry vor einigen Monaten Scheidungsanwälte eingeschaltet hat», wie sie gegenüber «GB News» verrät.

Was denkst du: Kriselt es bei Harry und Meghan? Nein, die beiden lieben sich und sind immer noch glücklich. Auf den Fotos wirken sie sehr vertraut, aber das kann täuschen. Ja, und wie. Harry wirkt betrübt und traurig.

Prinz Harry und Herzogin Meghan seien «glücklich»

Ein Freund des Paares dementiert die Aussagen der Royal-Expertinnen und -Experten und sagt gegenüber dem «Telegraph», dass der Herzog und die Herzogin von Sussex wie «alle Eltern so kleiner Kinder erschöpft» seien. «Sie sind wirklich glücklich zusammen und leben dieses idyllische Leben in Montecito. Aber am Ende des Tages haben sie viel durchgemacht.» Sie seien wie jedes verheiratete Paar nach fünf Jahren, fügt der Bekannte an. Weder Harry noch Meghan haben sich bislang zu den Gerüchten rund um eine Trennung geäussert.