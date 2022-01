Anwälte melden Corona-Infektion von Novak Djokovic im Dezember

Die Familie von Djokovic wehrte sich zuletzt vehement. Twitter/20 Minuten

Darum gehts Seit Mittwoch sitzt Novak Djokovic in einem Quarantäne-Hotel in Melbourne fest.

Der Tennis-Spieler, der im Welt-Ranking zurzeit den ersten Platz belegt, reiste für die Australian Open nach Melbourne, wo ihm die Regierung aber den Eintritt ins Land verwehrte.

Die Anwälte Djokovics pochen nun auf eine Covid-Infektion, die das Tennis-Ass im Dezember durchmachte.

Weitere Wendung im Fall Djokovic gegen die australische Regierung. Wie die Anwälte des Tennis-Superstars mitteilen, wurde Novak Djokovic am 16. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet, wie BBC berichtet. «Das Datum des ersten positiven Covid-PCR-Tests wurde am 16. Dezember 2021 erfasst», so die Anwälte.

Demnach würde bei der Weltnummer eins die Ausnahmeregelung des australischen Tennisverbandes greifen, die auch ungeimpften Personen die Einreise erlaubt, solange sich diese in den letzten sechs Monaten von einer Corona-Infektion erholt haben. Oder doch nicht?

Bekam Djokovic falsche Infos vom australischen Verband?

So ist das Ganze wahrscheinlich komplizierter. Denn: Wie «The Herald Sun» und «Code Sports Australia» berichten, habe der australische Tennisverband bereits im letzten Dezember ein Schreiben an die ATP geschickt, indem ungeimpfte Profis detailliert dazu angeleitet wurden, wie sie trotzdem nach Australien einreisen dürfen. Nämlich dann, wenn sie in den letzten sechs Monaten an Corona erkrankt waren.

Das Problem aber: Der australische Verband soll zuvor bereits im November von Australiens Gesundheitsminister Greg Hunt darüber informiert worden sein, dass eine solche Infektion nicht ausreichen würde für eine Ausnahmegenehmigung. Trotzdem soll der Verband das Informationsschreiben im Dezember mit der lückenhaften Auskunft an die Spieler verschickt haben.

Die Veranstalter dementierten das umgehend. Sie teilten mit: «Wir haben den Spielern immer klar mitgeteilt, dass die Impfung die beste Lösung sei – nicht nur, weil es das Richtige ist, um sich und andere zu schützen, sondern auch, um sicher zu stellen, dass die Einreise reibungslos verläuft. Den Vorwurf, dass wir die Spieler wissentlich in die Irre geführt haben, weisen wir scharf zurück.»

«Ich spüre es und ich schätze es»

Es bleibt also spannend. Bei einem Gerichtstermin am Montag soll entschieden werden, ob Djokovic das Australien Open dennoch spielen kann. Dieses würde genau eine Woche darauf beginnen. Solange sitzt der 34-Jährige im Park Hotel in Melbourne fest. Aus diesem meldete sich Djokovic am Freitag zu Wort.

In einer Instagram-Story schrieb er: «Vielen Dank, liebe Leute von überall auf der Welt, für eure kontinuierliche Unterstützung. Ich spüre es und ich schätze es.» Weitere Informationen zu seiner Situation in dem Hotel in Melbourne oder Details zu seinem entzogenen Visum gab er nicht bekannt.

