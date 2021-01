Betroffen wären etwa Gesundheits- oder Pflegepersonal in Spitälern oder Altersheimen.

Impf-Anordnung in gewissen Berufsgruppen möglich

«Es wird sich zeigen, ob sich die Angehörigen von spezifischen Berufsgruppen eine Impflicht durch ihre Arbeitgeber generell gefallen lassen», sagt der Zürcher Anwalt Ivo Hungerbühler. Noch vor einem Jahr hätte eine Beschwerde gegen eine Kündigung wegen Impfverweigerung gute Chancen gehabt. Immerhin sei eine Impfung ein grosser Eingriff in die körperliche Integrität – und somit in die Persönlichkeitsrechte. «Mittlerweile scheint ein Umdenken stattzufinden.» Etwa beim Personal im Gesundheitswesen oder in der Altenpflege, wo direkter Kontakt zu Personen der Risikogruppe bestehe, sei eine Impf-Anordnung arbeitsrechtlich gesehen wohl möglich.