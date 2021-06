Leiche in Teppich entsorgt - Anwalt des Angeklagten wehrt sich im Fall Isabella T. gegen Urteil

Isabella T. (†20) wurde in einen Teppich gerollt und in einem Waldstück in Zezikon TG abgelegt.

Unter den Delikten ist unter anderem Vergewaltigung und Störung des Totenfriedens. Bei der Störung des Totenfriedens geht es um den Fall Isabella T. Ihre Leiche wurde im Januar 2018 in einen Teppich eingerollt in einem Waldstück in Zezikon TG gefunden.

Todesursache unklar

Auch nach der Verhandlung vor dem Bezirksgericht sind nicht alle Fragen geklärt. Bekannt ist, dass Isabella T.* rund drei Monate bevor sie im Wald gefunden wurde, in der Wohnung von B. war. Dort ist sie verstorben. Mithilfe von zwei Komplizen wurde die damals 20-Jährige in einen Teppich eingerollt und so in den Wald gelegt. Die Todesursache hat durch die Rechtsmedizin nicht mehr festgestellt werden können.