Untersuchung gefordert: Anwalt kritisiert Luzerner Behörden wegen «unverhältnismässigem Gewalteinsatz»

Unter falschem Namen hat ein Mann aus dem Kanton Luzern 2018 in einer Google-Rezension eine Ärztin beschimpft. Die Frau stellte einen Strafantrag, die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. 2019 führte die Luzerner Polizei eine Hausdurchsuchung durch. In Handschellen wurde der Mann zur Befragung zum Polizeiposten gebracht, berichtet die «Luzerner Zeitung».

Der Mann legte Beschwerde ein. Das Kantonsgericht wies diese aber ab. Per Strafbefehl wurde er bereits zu einer Busse von 600 Franken verurteilt. Hinzu kam im rechtskräftigen Urteil unter anderem eine bedingte Geldstrafe von 2500 Franken.

Jurist fordert externe Untersuchung

Erledigt ist die Sache damit noch nicht: «Wenn die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden nach all den problematischen Vorfällen nicht bereit sind, sich einem externen Audit zu stellen, wird es unumgänglich sein, im vorliegenden Fall eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung einzureichen», sagt der Anwalt Loris Fabrizio Mainardi zur «LZ» .

«Es sind keine Einzelfälle mehr. Vorfälle mit unverhältnismässigem Gewalteinsatz durch die Polizei kommen in Luzern immer wieder vor», sagt Mainardi auf Anfrage. Er verweist etwa auf den Fall der ehemaligen Kantonsrätin Heidi Joos, die 2020 bei einer unbewilligten Corona-Mahnwache in Luzern festgenommen wurde und sich unter anderem einer Leibesvisitation unterziehen musste. Joos reichte Strafanzeige ein. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein, das Kantonsgericht bestätigte dies. Das Bundesgericht jedoch hiess eine Beschwerde von Joos teilweise gut. Bei einem anderen Fall 2022 kam es ebenfalls zu einer Leibesvisitation bei einer älteren Frau. Die Beschwerde der Frau diesbezüglich wurde vom Kantonsgericht gutgeheissen. «Die Führung der Polizei muss über die Bücher. Es gibt hier ein Problem, das untersucht werden muss», so Mainardi. Die Forderung nach einer Untersuchung werde er bei den entsprechenden Stellen deponieren.