Anwalt wird bei MRT-Untersuchung von eigener Waffe erschossen

So funktioniert die MRT

MRT-Bilder werden mit einem Magnetresonanztomographen erzeugt. Das ist ein röhrenförmiges Gerät, in das der Patient auf einer Liege hineingeschoben wird. In der Röhrenwand liegen elektrische Spulen, die ein pulsierendes Magnetfeld und Radiowellen erzeugen. Das so erzeugte Magnetfeld ist ungefähr 10’000 bis 50’000 Mal stärker als das Magnetfeld der Erde.