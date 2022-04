Verhalten «sachgerecht»: Anwalt zieht SRF-«Arena»-Beschwerde weiter

Das «1:1-Gespräch» in der SRF-Arena zwischen SVP-Nationalrat Thomas Aeschi (l.) und Moderator Sandro Brotz erntete viel Kritik. In der Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz gingen anschliessend 46 Beschwerden ein.

Ein Anwalt zieht nun die Beschwerde weiter an die Unabhängige Beschwerdeinstanz. Er hoffe auf eine Klärung der rechtlichen Fragestellungen in der Beschwerde.

Die Ombudsstelle des SRG Deutschschweiz entlastete diese Woche Sandro Brotz, Moderator der SRF-«Arena». Die Sendung vom 18. März dieses Jahres sei sachgerecht gewesen, heisst es in dem am Dienstag publizierten Bericht. Brotz hatte in der Sendung Aussagen von SVP-Nationalrat Thomas Aeschi als «rassistisch» kritisiert. Zuvor hatte Aeschi im Nationalrat gesagt, um zu verhindern, dass «Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen Ukrainerinnen vergewaltigen», solle sichergestellt werden, dass «auch wirklich nur Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch tatsächlich Ukrainer sind», in die Schweiz kämen. Bei der Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz gingen nach der betreffenden «Arena»-Sendung 46 Beschwerden ein, die nun abgewiesen wurden.