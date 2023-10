Anwar El Ghazi: Mainz schmeisst Profi wegen Palästina-Post raus

Zuletzt spielte er in seiner Heimat bei PSV Eindhoven.

Mainz hat Flügelspieler Anwar El Ghazi per sofort freigestellt.

«Der Inhalt des Posts geht nicht mit den Werten unseres Vereins einher», so Mainz in einer Mitteilung.

Mainz 05 hat Anwar El Ghazi nach seinem inzwischen wieder gelöschten Pro-Palästina-Post bei Instagram vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Das vermeldete der Club am Dienstagabend auf seinen Social-Media-Kanälen. In seinem Post habe El Ghazi «in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war», hiess es vonseiten der Rheinhessen. Der Freistellung sei ein ausführliches Gespräch zwischen Vorstand und Spieler vorangegangen.