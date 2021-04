Rapperswil-Jona - «Anwendung staatlicher Gewalt ist keine adäquaten Lösung»

Feierliche Stimmung auf dem Fischmarktplatz in Rapperswil am Samstag.

Am Samstag fand in Rapperswil-Jona eine unbewilligte Corona-Demo statt.

Rund 4000 Personen trafen sich am Samstag in Rapperswil-Jona SG zu einer unbewilligten Corona-Demonstration . Die Polizei löste die Veranstaltung nicht auf. Unter anderem auf Twitter wurde sie dafür heftig kritisiert.

Am Dienstag stellt sich nun die St. Galler Regierung in einer Mitteilung hinter die Polizei. Die Kantonspolizei St. Gallen habe nach dem Entscheid des Verbots einer Kundgebung in Rapperswil-Jona die Aufgabe erhalten, diese Veranstaltung unter Wahrung der Verhältnismässigkeit so lange wie möglich zu verhindern. Dabei habe sie die sogenannte 3-D-Strategie (Dialog, Deeskalation, Durchsetzen) mit Betonung auf den Dialog und die Deeskalation angewendet.

Gewalt keine adäquate Lösung

Laut Regierung wurde sowohl im Vorfeld des Veranstaltungstages als auch am Tag selbst ein intensiver Dialog mit Kundgebungswilligen geführt. Bereits am Vormittag des 24. April 2021 war die Kantonspolizei St.Gallen in Rapperswil-Jona auf den Zufahrtsachsen und auf den möglichen Versammlungsplätzen in Rapperswil-Jona präsent. Sie habe potenzielle Kundgebungsteilnehmende angesprochen und teilweise - sobald sie als solche mit einiger Sicherheit auch erkannt werden konnten - weggewiesen. «Bereits bei den ersten Gesprächen musste die Kantonspolizei feststellen, dass sich die Teilnehmenden betreffend Einhaltung der Covid-Vorschriften absolut uneinsichtig zeigten und sie zudem nicht bereit waren, ihre Identitäten preiszugeben», heisst es in der Mitteilung des Kantons.