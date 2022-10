Thun: Anwesende ziehen verunglückten Surfer (49) aus der Aare – er stirbt noch vor Ort

Der Unfall ereignete sich auf der Aare in Thun.

Ein 49-Jähriger verunglückte beim Surfen in Thun.

Bei der Scherzligschleuse in Thun verunglückte am Sonntagmittag ein Mann beim Surfen auf der Aare. Um 12.25 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass ein Mann unter Wasser geraten und in der Aare verschwunden sei.