Effretikon - Anwohnende können nach Autoalarm-Terror wieder schlafen

Peter Nösel aus Effretikon ZH kann wieder ruhig schlafen. Nachdem die Autoalarmanlage seiner Nachbarin wochenlang unkontrolliert losging und teilweise mitten in der Nacht bis zu einer Stunde heulte, ist nun Ruhe eingekehrt. Wie Nösel erzählt, konnte er sich mit seiner Nachbarin aussprechen. «Ich habe bei ihr geklingelt und dieses Mal hat sie die Tür geöffnet. Daraufhin haben wir uns freundlich über das Problem unterhalten. Ihr war das Ganze peinlich und sie hat sich mehrfach entschuldigt.»

Sie habe ihm erklärt, dass ihr Auto ein technisches Problem habe und sie deswegen schon in verschiedenen Autowerkstätten gewesen sei, der Fehler aber lange unentdeckt blieb. «Da es seit dem Gespräch ruhig ist, gehe ich davon aus, dass nun eine Werkstatt den Fehler gefunden hat», sagt Nösel. Erleichtert meint er: «Für mich war es wichtig zu wissen, dass sie an dem Thema arbeitet und das Problem nicht einfach ignoriert. Ich bin unglaublich froh, dass wir das so gut klären konnten.»