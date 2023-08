Aesch BL: Anwohnende toben wegen dieses Banners

Die bisherigen Massnahmen der Gemeinde zum Schulstart hätten sich in der Vergangenheit bewährt, so der Sprecher auf Anfrage.

Eine Userin beschwert sich über die fehlende Kampagne an den brenzligen Stellen in der Nähe von Kindergärten und Schulhäusern. «Die wenigen Plakate sind dunkel und unübersichtlich gestaltet. Sie reichen nicht», beklagt sich die Userin. Zudem seien sie zu klein. In den umliegenden Gemeinden, in Therwil, Reinach oder Arlesheim sehe sie die auffälligen neongelben Schilder an jeder Ecke. «Warum ist Aesch die einzige Gemeinde, die sich nicht oder nicht flächendeckend an der Aktion beteiligt?», fragt sie.