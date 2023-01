Bern: Anwohner ärgern sich über Diplomaten aus Russland

1 / 4 Bewohnerinnen und Bewohner des Elfenauquartiers haben sich bei Ignazio Cassis über die russischen Botschafterinnen und Botschafter beschwert. Tamedia AG / Raphael Moser Diese würden ihre Autos an den Strassenrand stellen, zu schnell fahren und nicht grüssen. Tamedia AG Das EDA hat auf die Beschwerde reagiert und sagt, die russischen Botschafter seien gebeten worden, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Tamedia AG

Nachbarn der russischen Botschaft in Bern haben sich bei Aussenminister Ignazio Cassis beschwert. Grund dafür ist der Fahrstil einiger russischer Botschaftsangestellter, die «durch eine tendenziell rücksichtslose Fahrweise auffallen, wie wir es aus Russland bereits gut kennen», wie es in einem Brief heisst, den die Anwohnenden an den Bundesrat geschrieben haben.

So sollen die Russen in den 30er Zonen zu schnell durchs Quartier fahren. Weiter würden sie entlang der Zufahrtsstrassen parkieren, weil es bei der Botschaft keinen Platz mehr für Fahrzeuge habe, wie die «Berner Zeitung» (Bezahlartikel) berichtet.

Auf die Beschwerde hat das Aussendepartement ebenfalls mit einem Brief reagiert, in dem es schreibt, dass man russische Botschafter dringlich gebeten habe, «Verkehrsregeln und Geschwindigkeiten inner- und ausserhalb des Quartiers strikt einzuhalten und ein rücksichtsvolleres Verhalten an den Tag zu legen».

EDA könnte Massnahmen gegen Diplomaten ergreifen

Im Antwortbrief schreibt das EDA ausserdem, dass es Massnahmen ergreifen könne, wenn sich ausländische Diplomatinnen und Diplomaten nicht an die Schweizer Gesetze und Massnahmen hielten. Das EDA könne demnach gar den Heimatstaat der betroffenen Personen dazu auffordern, deren Immunität aufzuheben.

Ein Spaziergänger im Botschaftsviertel sagte gegenüber der «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel), die zuerst über die Spannungen berichtete: «Kommt Ihnen aber heute einer entgegen und grüsst Sie nicht zurück, dann gehört er garantiert zur Botschaft.» Das Lebensgefühl sei im Quartier seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine anders, wie ein Anwohner sagt. «Und plötzlich fahren diese Dreitönner mit getönten Scheiben vorbei, und du weisst, da sitzt ein Repräsentant dieses Verbrecherregimes drin.»

Botschafter sieht Russland in Opferrolle

Sergei Garmonin, Chef der russischen Botschafter, sagte auf Anfrage der «NZZ am Sonntag», seine Diplomaten seien bisher noch nie wegen überhöhter Geschwindigkeit gebüsst worden. «Ausserdem möchte ich betonen, dass die russische Botschaft im Gegensatz zu vielen ausländischen Vertretungen in Bern alle Bussen bezahlt, die wir manchmal für geringfügige Verkehrsverstösse erhalten, wie zum Beispiel überfällige Parkzettel», so Garmonin.

Der Botschafter sieht sich und Russland in der Opferrolle: «Wir sind der Meinung, dass die Neutralität der Schweiz durch die Übernahme der antirussischen EU-Sanktionen entwertet und ihre Vermittlungsdienste irrelevant geworden sind.» Ausserdem steige die Russophobie in der Schweiz. Garmonin erzählt von Verfolgungen, Anfeindungen und Rechtsverfahren.

Die Anwohnerinnen und Anwohner des Botschaftsquartiers fordern nun, dass Russland ihr diplomatisches Personal abbaue. Auf diese Forderung wird Russland jedoch kaum eingehen.