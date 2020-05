Anwohner bauen Fake-Blitzkästen gegen Schnellfahrer

Kommentarfunktion geschlossen

Würde ich auch am Liebsten machen und einen Fake-Blitzer vorm Haus aufstellen. Ich fahre auch seit mehr als 40 Jahren Töff und Auto, aber innerorts halte ich mich an das Tempolimit. Ausserorts kann man ja minimal drüber liegen. Ich verstehe leider die Raser und die diejenigen nicht, die viel zu dicht auffahren. Was bringt das? Nichts, ausser die deutliche Erhöhung der Unfallgefahr.

Scheller 20.05.2020, 05:52

Ich finde es in Ordnung, dass darauf geachtet wird, dass sich die Autofahrer an das Tempolimit halten. Doch man kann auch die Kinder so erziehen, dass man an der Strasse acht geben muss. Ich selber habe Kinder und wohne an einer Hauptstrasse, ich weis wovon ich rede.