Brand in Hundegeschäft - Anwohner bemerkt Rauchentwicklung und evakuiert gesamtes Gebäude

Am Mittwochabend, kurz nach 23 Uhr, ging in der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen eine Meldung über eine Rauchentwicklung ein. Ein Anwohner stellte Rauch in einem Hundegeschäft eines Mehrfamilienhauses an der Herisauerstrasse in Gossau SG fest. Der Anwohner, welcher auch den Notruf tätigte, evakuierte daraufhin die Bewohner und Bewohnerinnen der Liegenschaft.