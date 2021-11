Sachsen-Anhalt (D) – Anwohner fanden die Leiche von Josefine (14) in diesem Garagenkomplex

In diesem Garagenkomplex im deutschen Aschersleben wurde die Leiche der 14-jährigen Josefine am Mittwoch gefunden.

Die tagelang vermisste Josefine (14) in Deutschland wurde am Mittwoch tot aufgefunden.

Vor einer Woche wurde bekannt, dass die 14-jährige Josefine in Deutschland verschwunden war. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort soll ein Quartier der Kleinstadt in der Nähe ihres Wohnortes in Sachsen-Anhalt gewesen sein. Dort hatte sie sich mit ihrem Ex-Freund verabredet, um persönliche Gegenstände auszutauschen. Am Mittwoch wurde dann die traurige Gewissheit bekannt: Ihre Leiche wurde gefunden. Jetzt bringt die «Bild»-Zeitung neue Details zum Fall.