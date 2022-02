Köniz BE - Anwohner gedenken mit Blumen und Kerzen der verstorbenen E.A. (8)

Riesige Betroffenheit am ehemaligen Wohnort von E.A.*, die am Dienstagabend tot im Könizbergwald gefunden wurde. Anwohner legen Rosen, Kerzen und einen Teddy nieder.

1 / 12 So trauern die Anwohnerinnen und Anwohner in Niederwangen/Köniz um E.A. 20min/zst Die Kerzen und Blumen wurden am Mittwochabend aufgestellt. 20min/zst Auch ein Teddybär wurde hingelegt. 20min/zst

Darum gehts Anwohnende gedenken mit Blumen, Kerzen und einem Teddy der verstorbenen E.A.* (8).

Die Gedenkstelle wurde am Mittwochabend errichtet.

Die Wohnungstür der Verwandten, die in der Nähe wohnen, ist am Donnerstagmorgen weiterhin versiegelt.

Auch am zweiten Tag, nachdem die achtjährige E.A. tot im Könizbergwald in der Nähe von Bern gefunden wurde, ist unklar, was sich genau in der Neubausiedlung Papillon zugetragen hat. Mittlerweile haben Anwohnerinnen und Anwohner Kerzen, weisse Rosen und einen Teddy in Gedenken an E.A. abgelegt.

«Ich habe das traurige Schauspiel beobachtet, wie Kinder, Jugendliche und Eltern die Gedenkstelle errichtet haben», sagt ein Nachbar zu 20 Minuten. «Die Stimmung in der Nachbarschaft ist sehr gedrückt.»

«Haben für E. gebetet»

«Meine Tochter ist traurig, sie realisiert aber nicht wirklich, was das bedeutet», sagt eine Anwohnerin. Gestern hat sie mit einer anderen Nachbarin die Kerzen aufgestellt. «Wir haben alle zusammen für E. gebetet. Es war sehr schön, dass wir alle zusammen da waren, um ihr zu gedenken.»

Wie 20 Minuten weiss, hat die Polizei die Wohnungstür von Verwandten versiegelt. Das Siegel ist am Donnerstagmorgen immer noch an der Türe.

Schule informiert Eltern in Brief

Die Schule wandte sich am Mittwoch in einem Brief an die Eltern. «Heute Morgen haben wir erfahren, dass eine Schülerin einer Basisstufe der Schule Niederwangen Ried verstorben ist», heisst es darin. «Wir sind alle sehr traurig über dieses unfassbare Ereignis. Unser tiefes Mitgefühl gilt der betroffenen Familie.»

Und weiter: «Unsere Lehrerpersonen werden in der kommenden Woche mit dem nötigen Einfühlungsvermögen alle Kinder begleiten. Insbesondere sind sie sensibilisiert, allfällige Auffälligkeiten in der Klasse zu bemerken und darauf richtig zu reagieren. Es bewährt sich, den gewohnten Schulalltag als vertraute Routine aufrechtzuerhalten.» Sprich: Der Schulunterricht wird weitergeführt.

Ein Anwohner spricht über den tragischen Vorfall in Köniz. Er ist schockiert. Video: 20min/sac

Die Bestürzung in der Umgebung ist riesig. «Es ist wirklich tragisch, was passiert ist. Ich habe Angst um meine Kinder», sagt eine Nachbarin und Mutter von Zwillingen. Sie habe die achtjährige E.A. und ihre Mutter M.A.* nur flüchtig gekannt. Die Frau habe erst seit einem Monat in dem Haus gewohnt.

«Was ist passiert? Und warum?»

Auch der Gemeinderat trauert um E.A.: «Der ganze Gemeinderat von Köniz ist zutiefst betroffen und bestürzt über das, was passiert ist», sagt der Könizer Bildungsdirektor Hans-Peter Kohler zu 20 Minuten. «Der Verarbeitungsprozess hat erst begonnen, der wird auch nicht so bald abgeschlossen sein. Die Schülerinnen und Schüler – und wir alle auch – haben ganz viele Fragezeichen: Was ist passiert? Warum ist es passiert?»

Die Abklärungen und Ermittlungen laufen derweil weiterhin auf Hochtouren. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im Quartier Papillon sowie im angrenzenden Könizbergwald zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, respektive ein Mädchen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 31 638 81 11 zu melden.

*Name der Redaktion bekannt.

Forensiker sichern am Mittwoch mutmassliche Beweisstücke. 20 Minuten

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb