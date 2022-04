Wallisellen ZH - Anwohner hörten Schüsse – Polizei rückt mit Grossaufgebot aus

In Wallisellen ZH läuft am Mittwochabend ein Grosseinsatz. Am Seidenplatz sind mehrere Polizeifahrzeuge und Ambulanzen eingetroffen. Wie ein News-Scout berichtet, habe ein Nachbar in der betroffenen Liegenschaft von einer verletzten Person berichtet, die vor dem Hauseingang gelegen sei. Im gleichen Gebäude befinden sich ein Hotel und ein Restaurant. «Wir haben mehrere Schüsse gehört», so der News-Scout.



Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass es in Wallisellen zu einem Einsatz wegen einer Schusswaffe gekommen ist. Mehr Informationen sind zurzeit noch nicht bekannt.