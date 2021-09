Rheinfelden AG - Anwohner kämpfen gegen Xherdan Shaqiris Villa

Die Liegenschaft im Rheinfelder Villenquartier stand im Juli 2014 zum Verkauf. Hier will der Nati-Star seinen Wohntraum verwirklichen.

Der Nati-Star ist in Augst BL aufgewachsen, Rheinfelden liegt nur wenige Kilometer davon entfernt. Dort will sich der 28-Jährige nach seiner Profikarriere offenbar zur Ruhe setzen.

Dieses Haus hat Xherdan Shaqiri in Rheinfelden gekauft. Und will es nun dem Erdboden gleich machen.

Xherdan Shaqiri plant, am Kapuzinerberg in Rheinfelden ein 270 Quadratmeter grosses Haus zu bauen, um das ursprünglich gebaute zu ersetzen. Das Projekt ist jedoch bei den Rheinfelder Bewohnerinnen und Bewohnern umstritten, wie die «Basler Zeitung» am Montag berichtete (Bezahlartikel). Nachbarn haben Einsprache erhoben, da das Betongebäude nicht ins Erscheinungsbild des Kapuzinerbergs passen soll. Nachbarn hätten laut der «BaZ» gesagt, dass ihre Wohnqualität unter dem Projekt enorm leiden würde.