Zürich : Anwohner reichen 400 Einsprachen gegen 3 geplante Velorouten ein

Allein in Höngg legten rund 350 Privatpersonen und Gewerbebetreibende Einsprachen gegen die Vorzugsrouten ein.

Mehr Platz fürs Velo: Die Zürcher Stimmberechtigten nahmen die Velorouten-Initiative klar an und sagten auch Ja zum neuen Verkehrsrichtplan.

Den geplanten Velovorzugsrouten fallen in der Stadt Zürich zahlreiche Parkplätze zum Opfer. Obwohl die Velorouten-Initiative im September 2020 mit 70,5 Prozent Ja-Stimmen angenommen wurde und die Stimmberechtigten letzten Herbst auch dem neuen Verkehrsrichtplan zustimmten, hagelt es nun Einsprachen.