Ein eingestürztes Iglu mit einem Durchmesser von rund vier Metern begrub in Tarasp im Kanton Graubünden einen Vater und dessen siebenjährigen Sohn. Sie hatten das Iglu zuvor während mehreren Tagen selbst aufgebaut. Am Dienstag nach 11 Uhr kam es dann zum tragischen Vorfall.

Grosse Anteilnahme

Bei den Betroffenen handelt es sich um Touristen aus dem Kanton Zürich, wie die Kantonspolizei Graubünden bestätigt. Die Anteilnahme in Tarasp ist gross. Ein Anwohner erzählt: «Ich habe den Bub am Sonntag noch im Garten spielen sehen. Jetzt ist er tot.» Es sei ein tragisches Unglück und man sei schockiert. Andere Anwohner berichten, wie sie den Rettungshelikopter gesehen und gehört haben. Die Personen, die mit 20 Minuten gesprochen haben, zeigen sich fassungslos und sprechen von einer Tragödie.

Arnold Kirchen, der Medienbeauftragte der Gemeinde Scuol, zu der Tarasp gehört, sagt, es sei schlimm fürs ganze Dorf. «Etwas Vergleichbares ist hier noch nie passiert.» Die Anteilnahme sei in der ganzen Gemeinde gross und man spreche Beileid aus. Auch bei einem Facebook-Post der Kantonspolizei Graubünden sprechen viele Personen ihr Beileid an die Angehörigen aus. Jemand schreibt: «Unfassbar traurig, da will der Vater mit seinem Sohn ein Abenteuer erleben und es endet in einer Tragödie.»