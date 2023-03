Balsthal SO: Mann durch Schlag mit Stein verletzt

In Balsthal wurde ein Mann mit einem Stein verletzt.

Ein Anwohner aus Balsthal hörte gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag merkwürdige Geräusche ausserhalb seiner Liegenschaft und hielt Nachschau. Dabei traf er auf drei Männer und stellte diese zur Rede, worauf es zu einem Handgemenge kam. Dabei wurde der Anwohner mit einem Stein leicht verletzt, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt. Der Täterschaft gelang anschliessend die Flucht. Die anschliessende Fahndung durch mehrere Polizeipatrouillen verlief ohne Erfolg.

Bis am darauffolgenden Morgen gingen bei der Kapo mehrere Meldungen über Fahrzeugaufbrüche in Balsthal ein. Inwiefern die Fahrzeugaufbrüche im Zusammenhang mit dem verletzten Anwohner stünden, sei in Abklärung, schreibt die Polizei weiter. Sie bittet Personen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Täterschaft machen können, sich zu melden (062 311 94 00).