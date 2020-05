Gitter weg in Kreuzlingen

Anwohner stossen auf den entfernten Grenzzaun an

Der doppelte Grenzzaun zwischen dem schweizerischen Kreuzlingen und dem deutschen Konstanz wurde am Freitagabend abgebaut – sehr zur Freude der Anwohner.

Um 20.30 Uhr durchtrennten Vertreter beider Seiten gleichzeitig die Kabelbinder zwischen einzelnen Zaunelementen und trafen sich in der Mitte zwischen dem doppelten Zaun. Unter viel Applaus, Bravo- und «die Mauer muss weg»-Rufen der Zuschauer wurden die Metallelemente zur Seite geräumt.

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger und der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt hatten jeweils eine Flasche Kreuzlinger und Konstanzer Wein mitgebracht, um anzustossen, wie sie es sich bei der Grenzschliessung versprochen hatten. Dass die beiden zusammengewachsenen Städte jetzt nicht mehr getrennt sind, sei «ein super gutes Gefühl», sagte Niederberger. «Die Situation, die wir jetzt hatten, lässt uns noch mehr schätzen, was wir hier haben.»

Touristen weiterhin nicht erwünscht

Ab Samstag wird das Grenzregime zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich gelockert. Wer in einer grenzüberschreitenden Beziehung lebt, Verwandte besuchen will oder im anderen Land eine Zweitwohnung hat, kann die Grenze passieren. Zwischen dem thurgauischen Kreuzlingen und dem süddeutschen Konstanz wurde der Zaun bereits am Freitagabend abgebaut.