Heimberg BE : Anwohner wehren sich gegen Bordell – dieses erhält nun Bewilligung

Ein geplanter Rotlichtbetrieb in einem Gewerbequartier in Heimberg rief eine Reihe von Gegnerinnen und Gegnern auf den Plan. Dennoch hat der Regierungsstatthalter die Umnutzung nun bewilligt.

In einem Gewerbehaus in Heimberg soll ein Bordell entstehen. Das Baugesuch wurde vor einigen Wochen eingereicht.

In der Gewerbezone an der Winterhalde in Heimberg sollen leerstehende Büroräume als Prostitutionsbetrieb mit einer Kontaktbar genutzt werden. Gegen die Umnutzung gingen neun Einsprachen von Anwohnern und Anwohnerinnen, benachbarten Gewerbebetrieben und einem kirchlichen Verein ein, wie der Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi in einer Mitteilung schreibt. Zusätzlich wurden beim Gemeinderat zwei Petitionen eingereicht, die die Umnutzung verhindern wollen.