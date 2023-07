Köniz BE: Anzeige vom Lebensmittelinspektor

Die Richterin verurteilte den Wirt zu einer Busse von 700 Franken. Der Mann muss jedoch zusätzlich die gesamten Gerichtskosten in Höhe von 1400 Franken tragen.

Ein Berner Wirt wollte sich vor Gericht gegen den Vorwurf mehrerer Verstösse gegen das Lebensmittelgesetz verteidigen, wie «Der Bund» berichtet. Am Ende kostete ihn das jedoch 800 Franken mehr.

In den letzten Jahren hat der zuständige Lebensmittelinspektor für das Lokal in Köniz immer wieder Verwarnungen ausgesprochen: Die Tiefkühltruhe, die Mikrowelle, der Abwaschbereich, die Teigknetmaschine und Dosenöffner waren ungenügend gereinigt worden. Bei einer weiteren Kontrolle im Sommer 2021 fand der Inspekteur wieder so viele Mängel, dass er den Wirt bei der Staatsanwaltschaft anzeigte. Diese verurteilte den Mann zu einer Geldbusse, die er jedoch nicht akzeptierte. Daraufhin kam der Fall vor Gericht.