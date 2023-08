Fürsorge oder Hunger? Krokodile werden von Babyschreien angezogen

Anziehende Schreie : Fürsorge oder Hunger? Krokodile erkennen, wenn Babys in Not sind

1 / 9 Nilkrokodile wie dieses können Hilfeschreie von menschlichen Babys, jungen Bonobos und Schimpansen wahrnehmen und reagieren auf diese. Das zeigt eine Studie aus Frankreich. IMAGO/Panthermedia Im Crocopark von Agadir (Marokko) spielte das Forschungsteam um Julie Thévenet von der Universität Lyon den Nilkrokodilen Schrei-Klangproben vor und beobachtete ihre Bewegungen im Krokodilbecken. Screenshot Youtube/Hannan Miah Die Proben stammten von Menschenbabys, … Unsplash

Darum gehts Krokodile werden von Angstschreien von sowohl Affen- als auch Menschenbabys angezogen.

Das zeigt die Studie französischer Forschender.

Die Anziehung ist besonders stark, wenn die Schreie der jungen Tiere und Menschen verzweifelt klingen.

Unklar ist bislang, ob Hunger oder Fürsorge Grund für die Reaktion sind.

Manche Dinge sind universell: Hilfeschreie zum Beispiel. Sie werden nicht nur in jeder Sprache als solche erkannt, sondern auch über Artgrenzen hinweg. Laut einer Studie aus Frankreich können Krokodile offenbar erkennen, wenn ein Affen- oder Menschenbaby in Not ist – trotz der grossen Entfernung zwischen diesen Arten. «Krokodile können die Verzweiflung in den Notrufen perfekt identifizieren», erklärt einer der beteiligten Forscher, der Bioakustiker Nicolas Grimault .

Wie haben die Forschenden das herausgefunden?

Für die im Fachjournal «Proceedings of the Royal Society B» veröffentlichte Studie besuchte das Team um Julie Thévenet von der Universität Lyon den Zoo von Agadir in Marokko. Dort stellte es in der Nähe von Nilkrokodilen (Crocodylus niloticus) Lautsprecher auf, über die sie – jeweils nach Schliessung des Parks – 30-sekündige Schrei-Klangproben von menschlichen Babys, jungen Bonobos und Schimpansen abspielten. Dann beobachteten sie, was passiert.

Wie reagierten die Tiere?

Die Krokodile reagierten auf die Schreie aller drei Arten: Sie drehten den Kopf, schwammen auf das Geräusch zu und bissen manchmal sogar in die Lautsprecher. Die Forschenden werteten das als starke Reaktion, denn «Krokodile sind normalerweise eher unbewegliche Tiere», so Grimault zu Newscienctist.com (Bezahlartikel). Besonders stark fielen in der Studie die Reaktionen aus, wenn die Schreie verzweifelt klangen. «Das bedeutet, dass Leid etwas ist, das auch sehr, sehr weit entfernte Arten teilen.» Es gebe also eine Art emotionale Kommunikation zwischen Krokodilen und Menschen. Anders als Menschen reagierten die Tiere stärker auf «Rauheit» und «Chaos» im Schrei als auf die Höhe der Schreitöne.

Ob die Krokodile auch auf diesen Vogel aus dem Taronga Zoo in Sydney reagieren würden? Er schreit nämlich wie ein menschliches Baby. 20min/Jan Derrer

Warum reagieren die Krokodile so?

Laut den Forschenden reagieren die Krokodile wohl deshalb, weil die Schreie eine schnelle Mahlzeit signalisierten. Die Tiere seien wechselwarm und darum sparsam mit ihren Bewegungen. Sie reagierten also ganz besonders auf mögliche Beute, die sich bereits geschwächt anhört. Denn «je mehr ein Tier in Not ist, desto leichtere Beute ist es», zitiert die Nachrichtenagentur AFP Grimault. Hinter dem Verhalten könnte aber auch Fürsorge stecken. So habe ein Tier versucht, den Lautsprecher vor den anderen zu verteidigen: Es stellte sich davor und drehte sich zu seinen Artgenossen um, schreiben die Forschenden. Sie vermuten, dass es sich dabei um ein Weibchen handelte. Weibliche Krokodile verteidigten ihre Jungen oft vor kannibalistischen Männchen.

Sicher sagen lässt sich das nicht, da die Forschenden «aus praktischen Gründen nicht erkennen konnten, ob ein Krokodil männlich oder weiblich» war. J. Sean Doody, ein Naturschutzbiologe an der University of South Florida, der nicht an der Studie beteiligt war, bemängelt das: Die Informationen hätten helfen können, «die Schlüsselfrage» zu beantworten – ob das Reagieren der Krokodile von Fürsorge oder Appetit getrieben war.

Schreiende Babys als Krokodilköder

Laut den Forschenden ist die Wirkung von Babyschreien auf Krokodile nun erstmals wissenschaftlich untersucht worden. Ganz unbekannt ist die Anziehungskraft aber nicht: Es gibt Berichte, laut denen europäische Jäger schreiende Menschenbabys im 19. Jahrhundert zum Anlocken von Krokodilen bei der Sportjagd auf der Insel Sri Lanka verwendet haben.

Was denkst du: Warum reagieren die Krokodile auf Babyschreie? Weil sie fressen wollen. Weil sie helfen wollen. Ich denke, beides kann der Fall sein – je nach Laune. Ich denke, das ist abhängig vom Geschlecht des Krokodils. Ich hätte da noch eine andere Erklärung.

Wissen-Push Abonniere in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Du wirst über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhältst du Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben. So gehts: Installiere die neueste Version der 20-Minuten-App. Tippe oben rechts aufs Einstellungs-Menü (drei Striche mit Kreis), dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Wähle die gewünschten Themen aus und klicke dann «Weiter». Wähle nun, falls gewünscht, eine Region aus und klicke «Weiter». Beim Punkt «Themen» kannst du jetzt «Wissen» auswählen. «Bestätigen» klicken und du bist dabei!