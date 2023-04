Heliskiing: Touristische Heli-Flüge nehmen in den Bergen stark zu

1 / 3 Die Gruppe Mountain Wilderness macht immer wieder mit Aktionen gegen Heliskiing auf sich aufmerksam. Mountain Wilderness «Unser Land droht zum Anziehungspunkt für Spassfliegerei zu werden», sagt Maren Kern, Geschäftsleiterin von Mountain Wilderness. Mountain Wilderness Touristische Helikopterflüge in den Bergen haben zuletzt markant zugenommen. BOM/Thomas Ulrich

Darum gehts Die Zahl der touristischen Helikopterflüge in den Alpen ist in den letzten Jahren stark gestiegen.

Gegen die «Spassfliegerei» protestieren Umweltorganisationen wie Mountain Wilderness. Sie sehen ungestörte Naturräume zunehmend unter Druck.

Der Air Zermatt weist die Kritik zurück. So sei etwa der CO2-Ausstoss der Fliegerei verhältnismässig gering.

Touristische Helikopterflüge in den Bergen haben zuletzt markant zugenommen, wie die «SonntagsZeitung» unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Zivilluftfahrt berichtet. 2021 flogen kommerzielle Anbieter 14’670-mal Gebirgslandeplätze an – 1189 Flüge mehr als noch 2016. Der am meisten angeflogene Landeplatz auf dem Petersgrat liegt am Rand eines BLN-Gebiets, also einer Landschaft von nationaler Bedeutung. Hier hat sich die Anzahl touristischer Flüge seit 2016 um 40 Prozent erhöht.

Die Zunahme ist vor allem auf das Angebot lokaler Unternehmen zurückzuführen, wie etwa Air Zermatt. Das private Heliunternehmen, das auch Rettungsflüge durchführt, bietet zum Beispiel für 140 Franken einen Flug vom Heliport Zermatt direkt zum Gebirgslandeplatz Testa Grigia an der Grenze zu Italien. Für 80 Franken werden Skifahrer zum Gebirgslandeplatz Unterrothorn geflogen – obschon beide Landeplätze auch einfach per Seilbahn zu erreichen wären.

«Nur ein Zehntel des Gesamtausstosses»

«Unser Land droht zum Anziehungspunkt für Spassfliegerei zu werden», sagt Maren Kern, Geschäftsleiterin von Mountain Wilderness, zur «SonntagsZeitung». Ungestörte Naturräume stünden zunehmend unter Druck. «Und der Klimawandel drängt uns dazu, konsequent zu handeln.» In Frankreich und Deutschland ist Heliskiing verboten, in Österreich und Italien stark eingeschränkt. Die ausländische Kundschaft ziehe es daher zunehmend in die Schweiz, stellt der Grünen-Nationalrat Christophe Clivaz in seiner im März eingereichten Interpellation fest. «Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass das Heliskiing in der Schweiz eingeschränkt oder sogar verboten werden sollte?», will Clivaz wissen. Die Antwort der Landesregierung steht noch aus.

Air-Zermatt-Chef Gerold Biner hält die Kritik der Naturschützer für verfehlt. Er verweist auf die Berechnungen zum CO2-Ausstoss in der Gemeinde Zermatt. «Die Fliegerei ist nur für ein Zehntel des Gesamtausstosses verantwortlich, 60 Prozent sind auf Heizungen zurückzuführen», sagt er. Dennoch wolle das Unternehmen seinen CO2-Ausstoss mittel- bis langfristig senken. «Unsere Helis sollen in Zukunft mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb fliegen», kündigt Biner an. Pro Passagier fliesse zudem ein Franken in einen Nachhaltigkeitsfonds, mit dem die Standortgemeinden der Air Zermatt bei Projekten im Nachhaltigkeitsbereich unterstützt würden.

